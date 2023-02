Carri, coriandoli e chiacchiere: a Nichelino tutto pronto per il via del Carnevale

Archiviate le celebrazioni del Giorno della Memoria, con l'inaugurazione del grande murales dedicato a Primo Levi, dopo le cancellazioni e le limitazioni degli anni della pandemia, a Nichelino è tutto pronto per dare il via al Carnevale 2023. Un ricco programma di eventi e manifestazioni è stato organizzato dalla città: si parte sabato 4 febbraio, con il primo evento dedicato ai bambini.

Monsù Panatè e Madama Farina le maschere

Nei giorni scorsi il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore agli Eventi Giorgia Ruggiero hanno consegnato le chiavi della Città alle maschere di Nichelino Monsù Panatè e Madama Farina: "Sono due figure che ormai rappresentano un punto di riferimento per la nostra comunità", ha sottolineato il primo cittadino.

Il programma: domenica la sfilata dei carri allegorici

Sabato 4 febbraio dalle 15 alle 18 – Piazza Di Vittorio

Carnevale dei Bambini

Con Madama Farina e Monsú Panaté, animazione musicale, cosplayers, giochi e balli di gruppo, concorso e premiazioni delle maschere, distribuzione di tè caldo e chiacchiere, bancarelle. Presenta Mauro Forcina.

Concorso per i più piccoli “Su la maschera!”: premiazione maschera più originale, di gruppo e “fai da te”

Domenica 5 febbraio dalle 14.30 – Via Torino

Grande sfilata di carri allegorici con il carro di Nichelino “A che ora è la fine del mondo?”

Partenza da Piazza Camandona e arrivo in via Torino (angolo via Massimo D'Azeglio).

Apre la sfilata il carro di rappresentanza di Nichelino e Stupinigi. Esibizioni dei gruppi mascherati e concorso delle migliori coreografie. Presentano Elia Tarantino e Mauro Forcina.

Gli eventi della prossima settimana

Venerdì 10 febbraio alle 20.45 – Teatro Superga (Piazzetta Macario, 1)

Concerto di Carnevale, evento benefico a favore di AIL Torino a cura di Diego Mingolla con:

Orchestra Juvenilia, diretta da Anna Paraschiv, Coro Pequeñas Huellas e Coro PIESSEGI, diretti da Maria Silvia Merlini e Adriana Oderda.

Corpo di ballo A.S.D. Lineainmovimento, coreografie a cura di Lorella Piolatto, Monica Galliana, Salvatore Addis, Carolina Tomasi con Elisa Nali, Fe’ Avouglan e la partecipazione di Pasquale Buonarota.

Per info e prenotazione obbligatoria: 373 9005706

“A Carnevale ogni scatto vale” concorso fotografico su scatti realizzati nel corso del programma “Carri, coriandoli e chiacchiere” a cura dell'Associazione Fotoclub 4clik.

Per info: 335.6572545. Iscrizioni e consegna materiale: concorso.fotografia@comune.nichelino.to.it

Per il programma completo cliccare: https://bit.ly/3WHO9ag.