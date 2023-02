Beinasco regala nuova vita agli alberi di Natale piantandoli nei parchi cittadini

Come regalare nuova vita agli alberi di Natale utilizzati fino a poche settimane fa con un progetto che mette al centro ambiente e sostenibilità. Il Comune di Beinasco ha deciso di 'riciclare' gli abeti che addobbavano durante le feste le piazze della città alle porte di Torino e le sue frazioni di Fornaci e Borgaretto.

Piantati nei parchi e aree verdi della città

Invece che essere smaltiti o peggio ancora eliminati, sono stati piantati nei parchi e nelle aree verdi di Beinasco. E quattro di loro sono stati "regalati" ai primi nati nel 2023 in città, nell'ambito del progetto "Un albero per ogni nuovo nato", voluto dal sindaco Daniel Cannati: "Una scelta ecologica per evitare sprechi ecologici ed economici: non esiste futuro se non investiamo sull'ambiente".

Presto altre iniziative contro l'inquinamento

Il primo cittadino ha annunciato ulteriori novità per ridurre l'inquinamento, ricordando quanto già fatto nell'anno da poco concluso, con le mense scolastiche diventate "100% plastic free, le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e l’avvio della conversione a led di tutta l’illuminazione pubblica della città". Per una Beinasco più vivibile e green.