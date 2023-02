Una corsa per la vita da L'Aquila a Torino: il rene per il trapianto viaggia in Lamborghini

Un rene ha viaggiato ieri a bordo della Lamborghini Huracan della polizia per raggiungere in tempo, dall'ospedale dell'Aquila, le Molinette di Torino, dove il beneficiario, una donna, era in attesa di riceverlo per sottoporsi al trapianto. Una "corsa per la vita" di oltre 700 km che gli agenti della Polizia Stradale hanno percorso in sole 4 ore e 45 minuti. Trattandosi di un tipo di donazione molto delicato, il passaggio dell'organo doveva infatti avvenire nel minor tempo possibile. L'unico modo per salvare la vita del paziente è stato affidarsi dunque affidarsi a una “supercar”.

Quella di ieri è stata una catena di solidarietà che ha attraversato l’Italia e che ha incrociato coppie di donatori incompatibili. Aperta con una donazione da un deceduto in Piemonte, si è chiusa nella stessa regione, attraversando Veneto e Abruzzo e salvando la vita a tre pazienti in trattamento dialitico. In questo modo si sono fatti viaggiare gli organi e non i riceventi. L’intervento è stato rapidamente effettuato presso l'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino con l'équipe della Chirurgia Vascolare ospedaliera e della Clinica urologica. L’intervento è tecnicamente riuscito e per la paziente di 57 anni (affetta da insufficienza renale cronica) la dialisi è dietro le spalle, mentre la funzionalità del rene trapiantato migliora rapidamente grazie alle cure dell’équipe nefrologica. La compatibilità biologica delle nuove coppie è stata determinata grazie al coinvolgimento di diversi Laboratori di Immunogenetica.