Legge di Bilancio: le ricadute viste dagli addetti al lavori. Convegno all'Unione Industriale

Come valutare l’ultima Legge di Bilancio e quali effetti ha su cittadini, professionisti e mondo delle imprese?

L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte e l’Unione Industriali Torino organizzano il convegno "Novità tributarie di fine anno: Le ricadute viste dagli addetti ai lavori".

L'appuntamento è per venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 10.30, presso il centro congressi dell'Unione industriale, in via Vela 17.

Ai lavori, moderati da Luca Asvisio e Fabio Francescatti, parteciperà il Vice Ministro del MEF, Maurizio Leo. Il convegno sarà introdotto dagli indirizzi di saluto del Presidente Unione Industriali Torino, Giorgio Marsiaj, del Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Commercialisti con delega per l’area fiscale, Salvatore Regalbuto, del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, Fabio Ignaccolo.

Nei vari interventi si parlerà del superbonus e delle detrazioni edilizie, dei provvedimenti contro il caro bollette per famiglie e imprese, dell’innalzamento a 85.000 euro della soglia di ricavi per beneficiare del regime forfettario e dell’introduzione, per imprenditori individuali e professionisti, di una flat tax incrementale, delle novità fiscali per le imprese e delle norme sulla tregua fiscale, fra cui la rottamazione delle cartelle di pagamento.