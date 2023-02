Non solo crisi, l'altra faccia dell'economia è quella delle aziende che premiano i dipendenti

Mesi difficili, crisi e costi che aumentano. Ma non per tutti. Ci sono anche volti dell'economia locale che possono sciogliersi in un sorriso di sollievo. Grandi aziende, ma pure piccole e medie imprese, che per celebrare i traguardi tagliati nel corso del 2022 distribuendo premi ai lavoratori.



E' il caso di CNH Industrial, per esempio, che ha presentato ai sindacati i i valori del premio di risultato, previsto da contratto, che sarà erogato nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo in Italia cui si applica l’accordo. Gli importi lordi medi saranno compresi tra circa 1.150 e 1.900 euro lordi.