Esce di strada e si ribalta nella scarpata: un grande spavento all'alba in tangenziale

Rocambolesco incidente nella mattinata di oggi: un'auto, che stava percorrendo la tangenziale, è uscita di strada all'altezza dell'area di servizio Stura Sud, tra Borgaro Torinese e Caselle, in direzione Milano.



Per motivi ancora da accertare, il veicolo è sfuggito al controllo della persona che si trovava al volante lungo la tangenziale Nord di Torino. A causa dell'uscita di strata, la vettura si è ribaltata nella scarpata.



Al momento dello schianto, a bordo della macchina si trovava solo la donna che stava guidando. Subito soccorsa dai sanitari - intervenuti sul posto insieme alla Polizia stradale - è stata portata in codice verde all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Un grande spavento e poco altro, dunque. Non si registrano nemmeno disagi alla circolazione.