Abbattute le liste d'attesa, a Beinasco nasce la quinta sezione all'asilo nido Garelli

Grazie a questo investimento dell'Amministrazione Comunale, la capacità ricettiva territoriale complessiva per i servizi prima infanzia, raggiunge i 90 posti , ripartiti come segue:

ll Comune di Beinasco investe sui servizi alla famiglia e finanzia l'apertura della quinta sezione dell'asilo nido Garelli . Il servizio entrerà in funzione dalla seconda metà del mese di febbraio per un massimo 10 minori , di cui 4 nella fascia d’età “lattanti”, con modulo di frequenza esclusivamente “Part-time”, per 5,30 ore/giorno dalle ore 7:30 alle ore 13.

"Uno degli obiettivi che ci siamo posti quando siamo stati chiamati a governare Beinasco – dice il sindaco, Daniel Cannati - è di lavorare perché le famiglie beinaschesi possano trovare servizi adeguati ai loro bisogni. Un investimento importante a livello economico per consentire a mamme e papà di poter accedere più facilmente ad un servizio oggi diventato indispensabile. Ma il lavoro non è finito: in un futuro nemmeno troppo lontano vogliamo che tutte le richieste trovino risposta, per cancellare una delle eredità del passato: le liste di attesa".