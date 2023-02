Fondi della Regione per disabili e anziani non autosufficienti: ciclo di incontri per la richiesta

La Regione Piemonte con il bando Scelta sociale mette a disposizione delle famiglie con in casa un disabile o un anziano non autosufficiente, e che rispondono a precisi requisiti, un sostegno di 600 euro mensili. Una somma che può rappresentare un aiuto concreto, in grado di andare incontro alle esigenze più urgenti in un periodo di grave crisi economica e rincari drammatici.

«Purtroppo, però, non è sempre facile essere informati di questa opportunità», spiega il consigliere regionale Davide Nicco. «E i requisiti d’accesso e le complicazioni burocratiche per la compilazione della domanda spesso costituiscono ulteriori ostacoli che rischiano di scoraggiare e mettere in difficoltà molte famiglie. Per questo motivo ho accolto con entusiasmo la richiesta che mi è stata rivolta da numerosi Comuni di organizzare incontri con la cittadinanza, in cui spiegare i contenuti del bando, chi può accedervi e come presentare la domanda alla Regione».

I primi incontri in programma sono previsti mercoledì 8 febbraio alle 21 a Vigone (Museo del Cavallo, piazza Vittorio Emanuele II) e venerdì 10 febbraio alle 20.30 a Fenestrelle (Municipio, via Roma 8). Assieme a Nicco e ai Sindaci dei Comuni ospitanti interverranno esperti di sanità pubblica, avvocati, funzionari Asl, direttori di Rsa e di Caf. Nelle settimane seguenti sono in programma ulteriori incontri in altre località.