Meteo, torna il freddo su Torino e provincia almeno fino a giovedì: poi il weekend sarà più mite

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domani cielo nuvoloso oggi con qualche schiarita, poi incremento della nuvolosità dalla sera con deboli nevicate su Alpi e pedemontane, e fino in pianura in nottata. Durante la giornata di martedì diminuzione della nuvolosità a partire da est e cielo sereno ovunque dalla serata. Temperature massime oggi non oltre i 6/7 °C, minime che stanotte andranno diffusamente attorno lo 0 o sotto durante le deboli nevicate. Domani massime ancora piuttosto basse ovunque e non oltre i 4/5 °C.