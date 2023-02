Incidente questa mattina in piazza Castello: tram contro auto quasi all'imbocco con via Po

Incidente questa mattina in piazza Castello, quasi all'imbocco con via Po. Un'automobile è infatti entrata in contatto con un tram e sul posto sono dovuti intervenire i sanitari per soccorrere una persona che era a bordo della vettura.



L'auto coinvolta è un'utilitaria di colore scuro, che è stata colpita dalla vettura che serviva la linea 13 sul lato sinistro, con un urto che ha interessato sia la carrozzeria all'altezza del guidatore che quella in corrispondenza del sedile posteriore.