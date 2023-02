Contro Latina la Reale Mutua costruisce l'ottava meraviglia: ancora una vittoria per il basket torinese

Ottava vittoria consecutiva per la Reale Mutua Torino che esce vincitrice dalla sfida con la Benacquista Latina con il punteggio di 80-66. Per coach Ciani quattro uomini in doppia cifra con Pepe il miglior realizzatore con 14 punti. Da segnalare la doppia-doppia di Jackson con 11 punti e 10 rimbalzi.

Ci pensa Mayfield a mettere i primi punti sul tabellone con due liberi, mentre dall’altra parte Moretti schiaccia il pareggio (2-2 dopo 2’30” di gioco). Ancora Moretti segna il primo vantaggio di Latina, ma Torino pareggia con Jackson (6-6). Si iscrive alla partita anche Lewis e la Benacquista va sul +3 (10-7). Va a segno ancora Jackson e la Reale Mutua torna a -1 (13-12), ma Alipiev segna da tre punti (16-12). Poser e Mayfield confezionano un parziale di 5-0 che permette ai gialloblù di riavvicinarsi (18-17 a 2’ dalla prima pausa). Mayfield è scatenato in questo primo quarto e riporta in vantaggio la Reale Mutua (21-20). Il primo quarto va in archivio sul 25-22 in favore dei gialloblù.

Il secondo quarto si apre con quattro punti consecutivi di Taflaj, con Torino che scappa sul 29-22 e coach Gramenzi ferma la partita con il time-out. Dopo la sospensione si iscrive a referto anche capitan De Vico che porta i suoi sul +9 (31-22 dopo 2’ di secondo periodo). Alipiev segna da tre punti e Latina si riavvicina sul -7 (34-27). Guariglia segna da sotto e Torino torna sul +8 (38-30 a 3’30” dall’intervallo lungo). Pepe spara ancora da tre punti e tiene i suoi sul +7 (41-34 a 2’ dalla fine). Le due squadre vanno negli spogliatoi sul 44-34 per Torino.

Il secondo tempo riprende con un parziale di 4-0 tutto firmato da Guariglia che spinge la Reale Mutua sul +14 (48-34). Latina però risponde con un contro-parziale di 4-0, ritornando sul -9 (49-40). È un terzo periodo in cui le due squadre fanno fatica a trovare la via del canestro (51-42 a 4’ dall’ultima pausa), ma Jackson trova la tripla del nuovo +12 gialloblù (54-42). Si entra nell’ultimo minuto di terzo quarto sul +10 Torino (57-47). Si va all’ultima pausa sul 57-49 in favore di Torino.

L’ultimo quarto si apre con un parziale di 7-0 firmato da Taflaj, De Vico e Pepe, che porta Torino sul +15 (64-49) costringendo coach Gramenzi a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione la musica non cambia, con la Reale Mutua che ritocca il massimo vantaggio di serata sul +18 grazie a Schina (68-50). Alipiev segna in penetrazione e Latina ritorna sul -14 (68-54). Capitan De Vico trova il gioco da tre punti che dà il +21 alla Reale Mutua (77-56 a 2’30” dalla fine della partita). Nell’ultimo minuto coach Ciani dà spazio ai giovani della panchina, con la Reale Mutua che centra l’ottava vittoria consecutiva con il punteggio di 80-66.

Reale Mutua Basket Torino - Benacquista Assicurazioni Latina 80-66 (25-22, 44-34, 57-49)

Reale Mutua Torino: Mayfield 12, Fea, Vencato 1, Taflaj 6, Ruà, Schina 8, Jackson JR. 11, Poser 9, Guariglia 7, De Vico 12, Beltramino, Pepe 14. All.: Franco Ciani.

Benacquista Latina: Durante 2, Lewis 19, Viglianisi 2, Parrillo 4, Cicchetti, Cacace, Fall 5, Rodriguez 13, Moretti 8, Alipiev 13. All.: Franco Gramenzi.

Il commento di coach Franco Ciani: “Volevamo correggere gli errori dell’andata per portare la partita di oggi sui nostri binari, sfruttando il fatto di essere al completo a differenza dell’ultima volta che ci siamo incontrati. Per qualche minuto abbiamo commesso l’errore di correre dietro a loro, ma poi abbiamo fatto ciò che siamo in grado di fare molto bene, ossia lanciare il nostro attacco partendo da un lavoro di intensità e fisicità nella metà campo difensiva. In questo credo che siamo stati molto capaci. Minuto dopo minuto abbiamo preso il controllo della partita”.