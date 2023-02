Novalesa svela il suo animo romantico: festa con musica per festeggiare San Valentino

Si svolgerà presso il Comune di Moncenisio nel salone dell’Ecomuseo Le Terre di Confine una festa per San Valentino. Il titolo è accattivante “Ferrera-Moncenisio amore in musica”. L’appuntamento è per 12 febbraio a partire dalle 15,30.



I protagonisti saranno i musici della Banda di Novalesa che proporranno temi e melodie della tradizione romantica della musica leggera internazionale. Un concerto per un’occasione particolare tutta da vivere con il proprio innamorato e per passare un pomeriggio in allegria insieme. Dopo le presentazioni dei libri lo spazio culturale del piccolo comune torna protagonista, per questa occasione, voluta dall’amministrazione come primo incontro dopo le feste di Natale con tutti i residenti e i turisti dell’alta Val Cenischia.



Il sindaco Mauro Carena: “La festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati e si celebra in tutto il Mondo, a Parigi, come a Roma e anche qui a Moncenisio. Una festa, quella di , che rappresenta anche l’amore che abbiamo per il nostro Comune, per il nostro territorio, per le nostre tradizioni. Un amore che ci spinge a fare concretamente amministrazione perché anche una piccola realtà come la nostra sia sempre viva e attiva. Dunque viva gli innamorati e buona festa a tutti. Ringraziamo la Banda di Novalesa che ancora una volta ha accettato il nostro invito per questo concerto”.