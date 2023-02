Concorsi preferenziali per i comunali a tempo determinato, Favaro scettica: "Tempi troppo lunghi"

"I tempi sarebbero troppo lunghi": con queste parole, la vice-sindaca di Torino Michela Favaro ha risposto a una proposta di mozione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Giovanni Crosetto sulla presa in considerazione dell'esperienza e delle competenze maturate dai lavoratori a tempo determinato impiegati negli uffici della Città nel percorso concorsuale verso l'assunzione definitiva. L'argomento è stato trattato oggi pomeriggio durante un'apposita Commissione.

Seppur scettica, Favaro ha ammesso di non voler escludere alcuna possibilità: "Il tema - ha sottolineato - ci sta molto a cuore: siamo favorevoli a riconoscere le esperienze e le professionalità per l'inserimento attraverso i concorsi, il problema è capire come attuarlo nel concreto. La cosa, purtroppo, mal si concilia con i tempi tecnici dei concorsi: esiste, infatti, una certa concorrenza tra amministrazioni per la ricerca di personale e il rischio è quello che i migliori vadano da un'altra parte".

A entrare maggiormente nel dettaglio dal punto di vista tecnico sono stati i funzionari degli uffici comunali: "La preselezione per titoli - hanno spiegato - provoca un allungamento corposo dell'iter dei concorsi, come accaduto nel caso di assistenti sociali ed educatori. Occorre valutare, infatti, tutta l'esperienza e non solo quella presso il Comune di Torino, con le richieste delle opportune certificazioni, oltre ai tempi necessari per la valutazione e l'assegnazione dei punteggi; detto questo, cerchiamo di valorizzare il più possibile, come punteggio, chi ha già svolto servizio da noi".