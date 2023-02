Cristina Bargero nuova Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese

Raffaele Bianco (Rappresentante bacino Città metropolitana di Torino)

Federico Binatti (Rappresentante bacino nord-est)

Daniele Demaria (Rappresentante bacino Cuneo)

Giovanni Currado (Rappresentante bacino sud-est)

Così ha commentato la neo eletta Presidente: «Ringrazio la Regione Piemonte, il Comune di Torino, tutte le Province e i Comuni consorziati per la grande responsabilità che mi hanno affidato. Voglio fare un ringraziamento anche al mio predecessore Licia Nigrogno per il prezioso lavoro svolto fino a oggi, cui cercherò di dare seguito. Sono consapevole del ruolo fondamentale che i trasporti svolgono per l’accessibilità e la competitività dei territori e spero di poter ripagare la fiducia riposta in me con una collaborazione proficua con i sindaci piemontesi e i rappresentanti di tutti i bacini. Il trasporto pubblico è chiamato a grandi sfide nei prossimi anni, in un’ottica di mobilità sostenibile e di risposte alle nuove esigenze di cittadini e cittadine: grazie agli interventi infrastrutturali e alle politiche messe in atto dagli enti locali, confido che porteremo ottimi risultati per il Piemonte».

Bargero, classe 1975 nata a Casale Monferrato, succede all’arch. Licia Nigrogno in carica dal . La Presidente uscente ha detto: «Un grande ringraziamento a tutti i dipendenti e le dipendenti di Agenzia, che ogni giorno si sono spesi per far funzionare il sistema del TPL piemontese, e in particolare al direttore Cesare Paonessa, perché con la sua profonda competenza e disponibilità mi ha sempre supportata in questi anni difficili di emergenza Covid. Un saluto anche ai dipendenti di Regione, Città Metropolitana e comune di Torino, 5T e InfraTo con cui abbiamo affrontato le sfide della pandemia e della ripresa. Un ringraziamento alle imprese di trasporto pubblico per la costante collaborazione dimostrata e alle tante associazioni di utenti per il proficuo dialogo intessuto in questi anni. Infine all’assessore regionale Marco Gabusi e a tutti i Sindaci della regione, con cui ho condiviso e realizzato tanti progetti, per la loro stima e fiducia dimostrata in tutto il percorso. Sono sicura che Agenzia sotto la guida di Cristina Bargero continuerà il preziosissimo lavoro svolto finora e saprà innovare un servizio fondamentale come il trasporto pubblico».