Corso Marconi: tra divieti di sosta prolungati e i posti auto che scarseggiano si aspetta la pulizia delle fognature

“Sono stati messi dalle 8 alle 16 per il giorno 30/1, modificato in 31/ 1, modificato in 2/2, modificato in 6/2, ora modificato in 8/2. Una presa in giro. Al momento nessuno è intervenuto - lamenta una cittadina -. Trovo vergognoso e totalmente irrispettoso dei cittadini questo modo di eseguire i lavori pubblici. La circoscrizione conosce il problema legato ai parcheggi per i residenti. Un controllo, al momento totalmente assente, da parte dell'assessorato competente sarebbe indispensabile”.