Nichelino tra il Giorno della Memoria e quello del Ricordo

Nichelino divisa tra il Giorno della Memoria e quello del Ricordo, che si celebra il 10 Febbraio. Venerdì, alle ore 9.30, nel giardino di via Stupinigi all'angolo con via XXV Aprile a Nichelino verrà posizionata una targa per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Saranno presenti le autorità cittadine.

Mostra “Con gli occhi di Quinto – Pensieri di Quinto Osano”

Fino a venerdì , presso la Ludoteca Comunale (via Filippo Turati 4/8), è allestita la mostra “Con gli occhi di Quinto – Pensieri di Quinto Osano” dedicata alla figura di Quinto Osano, ex deportato del campo di concentramento di Mauthausen.

La mostra è visitabile dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 nei giorni di apertura della Ludoteca Comunale “La bottega dei sogni”.