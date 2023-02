Comizio pro-Bonaccini al Polo '900, Russi (M5S): "Non è permesso. Pd usa bene pubblico come proprietà privata"

A puntare il dito contro i dem è il capogruppo del M5S Andrea Russi , che ha appena depositato un'interpellanza in Sala Rossa per chiedere al sindaco Stefano Lo Russo di fare chiarezza sull'evento, cui hanno partecipato tra l'altro i consiglieri comunali Caterina Greco, Tony Ledda e Anna Borasi , il capogruppo regionale Raffaele Gallo e l'ex sindaco Piero Fassino .

"Il regolamento del Polo del 900 non ammette iniziative di propaganda partitica"

" È evidente - rincara Russi - che l’evento in questione, essendo riservato non solo a un unico partito ma addirittura ad una sua corrente, aveva ben poco del “confronto pluralistico” previsto dal regolamento ".

La motivazione? " Il regolamento di concessione degli spazi del Polo del' 900 - spiega l'esponente pentastellato - non ammette iniziative direttamente riconducibili a esclusiva propaganda partitica che non rispettino il confronto pluralistico ".

Il precedente di piazza d'Armi

A settembre il capogruppo del M5S aveva già segnalato un fatto analogo, quando era stato organizzato un evento per le elezioni politiche con il segretario Enrico Letta nel Punto Verde di piazza d'Armi. Il regolamento comunale non lo permetteva ed il comizio venne spostato al di fuori dell'area della Circoscrizione 2. "Ma è possibile - conclude Russi - che il partito che amministra Torino continui ad agire in completo spregio delle regole, utilizzando il bene pubblico come se fosse sua privata proprietà?".