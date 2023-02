Torino dice addio a [To]Bike: "Usate le piazzole per la sosta delle bici in free floating"

Torino dice addio a ToBike. Attivato nel 2010, il noleggio di bici firmato Bicincittà non ha ricevuto il rinnovo della concessione da parte del Comune e chiuderà i battenti il prossimo 12 febbraio. A distanza di tre giorni dallo stop le stazioni, come quella davanti alla Gran Madre, sono desolatamente vuote. Piazzole che potrebbero essere riconvertite in "luoghi di sosta destinata alla mobilità condivisa free floating, al fine di ridurre la presenza dei mezzi a due ruote in luoghi non idonei, quali i marciapiedi".