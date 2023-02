Rivalta, iniziati i lavori della nuova area sportiva nel parco del Sangone

Sono iniziati a Rivalta i lavori del cantiere che a Pasta nel parco del Sangone realizzerà la nuova area sportiva all’aperto e il collegamento tra il parcheggio e la pista ciclabile che corre lungo il torrente.

Questa mattina tecnici e operai hanno provveduto a tracciare e delimitare gli spazi dove nei prossimi giorni inizieranno gli scavi per la preparazione del terreno. Lungo i 300 metri del nuovo percorso ciclopedonale verranno installate le attrezzature ginniche del circuito di palestra all’aperto “Urbanix” e troverà spazio un’area dedicata allo “Street Workout”, una vera e propria “gabbia” con panca per addominali, spalliera a pioli, barre e scala per lo svolgimento di tutti gli esercizi fondamentali di questa nuova disciplina di allenamento.

Tra gli attrezzi che verranno invece posizionati nella palestra all’aperto, accanto ai tradizionali ostacoli, slalom e arrampicate, verranno installate anche nuove macchine come una spinning bike, una bici ellittica, un air walker, uno squat e un power twister per favorire esercizi e allenamenti di braccia e gambe. "Questo intervento – spiega l’assessore allo Sport della Città di Rivalta Nicola Lentini – si inserisce in una politica di promozione dello sport libero e all’aria aperta che, come capita ormai in tutte le città, sempre più incontra l’interesse e la partecipazione dei rivaltesi".

Per le attrezzature sono stati scelti modelli regolabili, con la possibilità per gli utenti di tarate pesi e sforzi in base alle necessità e al grado di preparazione di ciascuno, dagli atleti ai semplici appassionati. Tutte le installazioni avranno ergonomia e finiture di livello professionale, oltre a essere realizzate in materiali adatti a un impiego all’aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata alle pavimentazioni degli spazi destinati all’attività fisica, tutte realizzate in piastre antitrauma.

I percorsi di accesso, pista ciclopedonale compresa, saranno in materiale drenante e potranno essere utilizzate in sicurezza anche da portatori di handicap e di disabilità. Le attrezzature verranno consegnate nei primi giorni del mese di marzo. Con la bella stagione l’intero percorso sarà così fruibile dai tanti rivaltesi che, oltre ad aver partecipato attivamente alla progettazione, suggerendo installazioni e consigliando migliorie, già da ora si sono detti disponibili a curare e controllare il funzionamento dei macchinari.

"Il Parco del Sangone, con queste nuove attrezzature, si conferma come un luogo di aggregazione e di socialità", dice il sindaco di Rivalta Sergio Muro. "In questi anni abbiamo investito molte risorse per ampliare la fruizione e aumentare le infrastrutture: attrezzi ginnici, gazebi, giochi per bambini e soprattutto tanti alberi stanno trasformando in meglio la nostra risorsa verde".

L’intervento ha un costo complessivo di 47.000 euro ed è stato cofinanziato grazie a 20.000 € di un bando di Regione Piemonte a cui la Città di Rivalta ha partecipato nei mesi scorsi.