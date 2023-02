Guasto al riscaldamento nella media Alberti: da lunedì i genitori terranno i figli a casa: "Chiusi per freddo"

Il gran freddo di questi giorni è stato ancora più pungente e soprattutto quasi insopportabile: diverse classi della scuola media Alberti di Via Tolmino 40 a Torino sono al gelo a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento .

" Nonostante ripetuti solleciti da parte della dirigenza e nonostante vari sopralluoghi compiuti dai tecnici dell’Iren, ad oggi il problema rimane irrisolto in quanto, secondo ultime informazioni, occorre sostituire alcune parti di ricambio che saranno disponibili non prima di 7-10 giorni ", raccontano alcuni genitori esasperati.

Purtroppo pare no si tratti di un caso isolato. "E’ dall’inizio dell’anno che conviviamo con disagi e rattoppi dell’impianto di riscaldamento", fanno sapere i genitori, che dicono di non essere più disposti a tollerare questa situazione, sottolineando come la scuola sia "certamente un dovere ma prima di tutto un diritto. Occorre alzare la voce e fare qualcosa, perché si possa provvedere a garantire costantemente una situazione di normalità".

"Da lunedì prossimo chiusi per freddo!"

Ed allora ecco la decisione di "tenere i nostri figli a casa dal prossimo lunedì 13 febbraio fino a quando non verrà risolto il problema. All’esterno della scuola verrà affisso un cartello con su scritto “CLASSE 2H. CHIUSI PER FREDDO!”, ha fatto sapere il rappresentante di classe Davide Furia.