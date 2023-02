San Donato crede nei libri: torna il punto prestito di Più SpazioQuattro

I libri tornano al centro delle politiche culturali di San Donato : è stato inaugurato nella giornata di oggi, venerdì 10 febbraio, il nuovo punto prestito ospitato presso il primo piano di Più SpazioQuattro in via Saccarelli 18 a Torino.

Il punto prestito fa parte di un progetto più ampio in grado di includere molte iniziative aggiuntive e innovative: "Grazie all'app Book to Book - hanno aggiunto gli operatori - creeremo una biblioteca diffusa in cui i cittadini potranno scambiare i propri libri di casa, organizzandosi per farlo fisicamente proprio in questi spazi. L'idea è quella di rendere il punto prestito anche un luogo creativo dove poter realizzare residenze artistiche". Sono previste, inoltre rassegne come "OST Orizzonti Sonori Transgenerazionali" e "La cultura dietro l'angolo".

"L'importanza della partecipazione popolare"