Un cane viene investito e ne nasce una carambola con tre vetture coinvolte: tangenziale in tilt

Nella serata di oggi, venerdì 10 febbraio, la tangenziale di Torino è andata in tilt, a seguito del tamponamento che ha coinvolto tre veicoli, a causa di un cane che vagava in carreggiata prima di essere investito, all’altezza di Collegno, in direzione Milano, sulla tangenziale nord di Torino.

Nessuna persona ferita ma lunghe code

Nessuna persona è rimasta ferita ma il cane purtroppo è morto a seguito dell'investimento.

Niente da fare per l'animale

Sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale per identificare l'eventuale proprietario ed accertare le responsabilità. Intanto si registrano lunghe code in entrambe le direzioni.