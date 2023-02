Iveco Group, il primo anno "da soli" porta numeri di bilancio con crescite a due cifre

Numeri importanti per Iveco Group , al termine del primo anno "indipendente". Una realtà automotive che conserva importanti radici torinesi, come conferma l'inaugurazione nei mesi scorsi del nuovo stabilimento ePowertrain a Torino di FPT Industrial , sito produttivo interamente dedicato alla produzione della gamma di

propulsori elettrici e primo stabilimento di Iveco Group totalmente carbon-neutral.



"Abbiamo chiuso il primo anno come società quotata indipendente dimostrando che la squadra di Iveco Group sa lavorare fianco a fianco, affrontando sfide senza precedenti per conseguire risultati solidi in tutti i segmenti di business - dice l'amministratore delegato, Gerrit Marx -. I numeri del 2022 riflettono la nostra attenzione al rispetto degli impegni presi e alla generazione di cassa. Questo pone le basi per il secondo anno e rafforza il nostro impegno per la trasformazione continua dell’organizzazione, mentre proseguiremo a contrastare i fattori critici a livello geopolitico e nella catena logistico-produttiva".



Crescono i valori economici, nonostante Russia e Ucraina

I dati di bilancio parlano di ricavi consolidati pari a 14.357 milioni di euro, in crescita del 13,5%. Ricavi netti delle Attività Industriali pari a 14.165 milioni di euro, in crescita del 13,1% (dove incidono sia i maggiori volumi che i prezzi). Il risultato prima degli oneri finanziari è di 527 milioni di euro (in aumento di 151 milioni di euro rispetto al 2021) con un margine del 3,7%. L'utile netto è di 225 milioni di euro (85 milioni di euro di incremento rispetto al 2021), che esclude principalmente l’impatto negativo legato alle attività in Russia e in Ucraina.

I progetti per il futuro

"Raddoppieremo i nostri sforzi per creare nuove partnership, mantenere il trend positivo nei camion medi e pesanti, accelerare nelle linee dei veicoli commerciali leggeri dove siamo più forti, consolidare la nostra posizione di leader nel mercato degli autobus, in particolare nella gamma elettrica, far crescere le nostre attività motoristiche trimestre dopo trimestre e continuare a innovare l’offerta di servizi finanziari che gravita attorno a GATE. Raggiungeremo questi obiettivi grazie ai passi avanti in ambito tecnologico e a partner forti e leali, allineati con il nostro fermo impegno a progredire verso una società più sostenibile", conclude Marx.