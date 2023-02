Caro bollette, Moncalieri nomina l'ing. Ruggiero Serio Energy manager del Comune

Il caro energia è qualcosa che stiamo vivendo tutte sulla nostra pelle (e soprattutto nelle nostre tasche) da un anno a questa parte. Ma vale anche per le aziende e i Comuni. Così a Moncalieri l'Amministrazione, pur non avevo voluto spegnere il Natale, lanciando le luci artistiche sulle bellezze storiche della città, ha affidato ad un professionista del settore il compito di razionalizzare le spese.

Arriva da Barletta l’Energy Manager del comune di Moncalieri. Si tratta dell’ing. Ruggiero Serio, classe 1987, unico professionista ad aver partecipato alla gara ed a cui è stato ora affidato l’incarico: sarà lui il referente unico per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, termine burocratico per indicare figura e compiti dell’Energy manager.

Il suo ruolo sarà di valutare e orientare le scelte dell’amministrazione in termini di contenimento dei consumi di energia attraverso la fissazione di obiettivi di efficientamento energetico. Un ruolo ancora più delicato, dopo che il Comune ha firmato un accordo di lungo periodo con Enel X per puntare sulla tecnologia a led per l'illuminazione pubblica.

L’incarico di Serio ha una durata triennale a fronte di un compenso annuo pari a 12.549 euro.