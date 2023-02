La Torino Ottocentesca protagonista nella serie Lidia Poët, dal 15 febbraio su Netflix

La legge di Lidia Poët, la serie in sei episodi, prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, debutterà il 15 febbraio 2023 su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Matilda De Angelis la protagonista