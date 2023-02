Nove milioni per il rilancio del Borgo Medievale: nel futuro attività culturali e mercatini

Quasi 9 milioni di euro per la riqualificazione e il rilancio del Borgo Medievale . A tracciare la road map per il recupero del complesso a pochi passi dal fiume Po l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia , rispondendo ad un'interpellanza presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Giovanni Crosetto . Nell'ambito del progetto " Torino, il suo parco e il suo fiume: memoria e futuro ", sono previsti interventi per 180 milioni di euro di fondi europei nell'area del Valentino.

Cantieri nella Rocca e Salone San Giorgio

Attualmente sono in corso due cantieri nel complesso sulle rive del Po. Il primo, dal valore di 800 mila euro, "interessa prevalentemente la Rocca con interventi concentrati in copertura e sul camminamento a livello dei merli". Lo spazio non è al momento accessibile e la fine dei lavori è prevista per la tarda primavera. ll secondo intervento, dal valore di 2 milioni di euro, riguarda "tutte le coperture dei numerosi edifici, parte delle strutture lignee quali balconi e ponte della Rocca, il consolidamento della casa di Malgrà, opere di sistemazione delle aree esterne". La fine dei lavori è prevista per la fine del 2024. In questo momento il Borgo Medievale è fruibile dai visitatori tutti i giorni, a esclusione della Rocca e del Salone San Giorgio dove sono in azione gli operai.

Crosetto (FdI): "Spazi inutilizzati da troppo tempo"

"È importante - ha commentato Crosetto - che il potenziale del Borgo Medioevale venga pienamente valorizzato, in quanto ci sono spazi che sono inutilizzati da troppo tempo". "Speriamo che grazie al PNRR si possa mettere rimedio a questa problematica e monitoreremo affinché l’amministrazione sappia fornire le adeguate prospettive anche alle attività che attualmente animano il Borgo" conclude l'esponente di FdI.