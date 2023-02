Salone del Libro: la 35esima edizione “invade” la Pista 500 e inaugura con la scrittrice Svetalana Aleksievič

Dal 18 al 22 maggio il Salone del Libro torna a Lingotto Fiere, ma questa volta si allarga e invade gli spazi della la Pista 500 della Pinacoteca Agnelli in cui saranno ospitati gli sarà utilizzata come luogo di ulteriori incontri e il bosco di Aboca.

"Attraverso lo specchio" il tema della nuova edizione

Per questa edizione, ultima curata da Nicola Lagioia, il tema sarà “Attraverso lo specchio” dall’opera di Lewis Caroll.

“Il Salone mi ha tolto tante notti di sonno, ma ha finito di costruirmi come uomo - commenta Lagioia - Il tema scelto perché i libri ci consentono di pensare di trasformare la realtà è il salone è un luogo di trasformazione della realtà”.

Lagioia: "Il Salone mi ha tolto il sonno"

Lo sguardo del Salone diventa sempre più internazionale con la credits del Rights center, il luogo nato far sì che gli editori esteri possano incontrare le rappresentanze dell’editoria italiana.

Con 371 richieste di fellowship da 55 Paesi, raggiunge un nuovo record. La Sardegna sarà la regione ospite mentre il Paese estero scelto è l’Albania.

Apertura straordinaria per San Valentino

Domani ci sarà l'apertura della biglietteria in occasione della festa di San Valentino.

Primi nomi

A inaugurare mercoledì 18 maggio la prossima edizione della kermesse sarà la scrittrice Svetalana Aleksievič in dialogo con Loredana Lipperini.

Tra gli altri ospiti che affolleranno le sale del Lingotto Fiere Peter Cameron, Mark Danielewski, Virginie Despentes, Melana Mazzucco, Barry Gifford, Paco Roca, Tony Wheeler, Alessandro Barbero, Amanda Lear, Federica Pellegrini.

Durante la fiera sarà celebrato anche Italo Calvino in occasione del centenario. Confermato anche il palco live e ovviamente il Salone Off. “E quel che Alice vi trovò” è invece una serie di incontri proposti dai consulenti del Salone.

Ancora nessuna novità sul futuro direttore

“Spero che il salone torni luoghi del dibattito non oggetto del dibattito”, dichiara Silvio Viale, in merito alla dibattuta questione della scelta del nuovo direttore. “C’è un protocollo che siamo seguendo e una squadra, lavoriamo tutti insieme”.

L’anno scorso durante la conferenza stampa di presentazione Giulio Biino aveva già sventolato la busta con i numeri della 34esima edizione che sono poi stati confermati e superati.

“Non ho liste nè per i numeri nè per i nomi” ha detto invece in questa occasione.