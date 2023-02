Cittadella dell'aerospazio, anche i sindacati pronti a decollare: "Creiamo occupazione per i giovani laureati"

"Vogliamo essere coinvolti nel progetto fin dalle sue fasi iniziali. Siamo naturalmente interessati a nuovi posti di lavoro, stiamo parlando di occupazione, anche qualificata e di qualità". Così la Fiom Cgil commenta l'evolversi di un nuovo "mondo" della manifattura torinese. Non più (e non solo) Fiat e la sua eredità, ma anche aerospazio. Soprattutto attraverso la Cittadella che sorgerà a Ovest del capoluogo, dove già da anni brillano alcuni diamanti dell'eccellenza di settore.



"Questo progetto, per noi, deve favorire anche l’occupazione di quei giovani laureati che ora molto spesso sono obbligati a trasferirsi all’estero per avere delle opportunità di crescita adeguate ai loro sforzi. È evidente che per una città come Torino, da troppi anni in una crisi industriale e sociale, si tratta di un’iniziativa importante", commenta Ugo Bolognesi, responsabile per la Fiom Torino del settore aerospazio.