Dopo un anno e mezzo di tensione tra i civici, Apollonio passa al gruppo misto di maggioranza

Dopo un anno e mezzo di "convivenza" spesso fatta di tensioni in Sala Rossa e commissioni, si dividono le strade politiche dei consiglieri Silvio Viale ed Elena Apollonio. Eletti nel Consiglio Comunale con la Lista Civica per Torino a sostegno del sindaco Stefano Lo Russo, è apparso sin da subito evidente che il dialogo tra i due sarebbe stata difficile. Complice anche il carattere battagliero e "fumantino" del Radicale Viale, che in questi mesi ha litigato più volte animatamente con altri esponenti della maggioranza. Posizioni da cui spesso la stessa Apollonio ha preso più volte le distanze.

"Valorizzare al meglio le diversità"

E così dopo mesi di fibrillazioni, questo pomeriggio la consigliera Elena Apollonio ha annunciato di passare nel gruppo misto di maggioranza. Sia lei che Viale avranno quindi il ruolo di capigruppo.

"Le proposte per cui sono stata eletta poco rappresentate"

"Sono stata cofondatrice e capolista - commenta Apollonio - della lista civica Per Torino. La decisione di lasciarla è stata quindi l’estrema ratio dopo avere dovuto prendere atto che i valori e le proposte per cui sono stata eletta rischiavano di essere poco o per nulla rappresentati. Una 'separazione consensuale' che mi auguro possa portare a una più ampia e chiara rappresentatività di DemoS democrazia solidale e di tutte le varie anime che hanno composto la lista civica".