Le elementari Balbis Garrone rischiano di perdere le classi prime: i cittadini organizzano una raccolta firme per impedirlo

La scuola Balbis Garrone, in via Nuova 2, rischia di perdere le classi prime.



Oggi scadono le iscrizioni, ma se non dovessero essere sufficienti, le elementari di Cavoretto potrebbero perdere una parte dei loro studenti.



“In tutto hanno ricevuto circa 12 iscrizioni, l'’idea per quest’anno è quella di spostarli alla scuola Fioccardo, su corso Moncalieri, all’altezza della passerella sul Po - spiega il coordinatore Roberto Passadori -. Lì ce ne sono a cinque. La decisione, che spetta poi alla dirigente scolastica dei due istituti (preside della scuola Matteotti Pellico, cui fa riferimento la Balbis, ndr) è di accorpare le due prime e spostarle nella scuola di corso Moncalieri. Il timore è ovviamente che si passi da spostare le classi prime a tutte le altre e quindi alla chiusura di un centro di aggregazione fondamentale per il borgo”.

La struttura è infatti utilizzata non solo come scuola elementare, ma anche come locale per altre attività sociali. “C’è un problema di calo demografico certo, ma così la comunità rischia di sfaldarsi”.

Raccolte già oltre 150 firme

Per questo genitori e cittadini, allarmati dall'eventualità, hanno deciso di organizzare una raccolta firme che sarà indirizzata alla preside e alle istituzioni competenti, proprio per impedire il trasferimento. Un appello che è disponibile nei locali commerciali di Cavoretto.

"Per ora sono state raccolte circa 150 firme, ma continuano ad aumentare" conferma Passadori.

L'incontro con i genitori

Oggi pomeriggio il presidente della 8 Massimiliano Miano ha incontrato una quarantina tra genitori e cittadini, preoccupati sul futuro della scuola. "Il presidente ha assicurato loro che si confronterà con l'assessore Carlotta Salerno - conclude Passadori -. Una delle soluzioni che è emersa durante l'incontro è quella di usare il pullmino comunale che fa il giro da corso Marconi e porta l’asilo anche per i bambini delle elementari di Cavoretto, così che diventi più attrattivo".

"Parlerò con l'assessora Salerno e con la dirigente scolastica e se c'è la possibilità di un correre al ripari, cioè magari nei prossimi giorni queste famiglie possano diventare di più e fare sì che ci sia un ripensamento per mantenere in piedi la prima elementare. Ci siamo dati appuntamenti giovedì, sperando di portare buone notizie e scongiurare la prima classe. Chiusura che non preclude le attività delle altre classi" conferma Miano.

Giovedì 16 febbraio al Centro Incontro di Cavoretto si terrà un nuovo incontro aperto ai cittadini per fare di nuovo il punto della situazione.