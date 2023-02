Settimo Torinese, nuove tariffe per le rette del nido: oltre un mese "gratis" per le fasce medio basse

"La modifica delle tariffe, in particolare quelle del nido, nascono per rendere più accessibile un servizio fondamentale per le famiglie, in una fase delicata a causa dei rincari – commenta Girard –. Particolarmente significativo il risparmio per le fasce medie che di fatto, rispetto a quanto pagano oggi, avranno più di un mese "gratuito". Parallelamente prosegue il lavoro per ampliare la disponibilità di posti e assorbire le liste d'attesa: l'ampliamento di via Volta, con la realizzazione di un nuovo asilo al posto dell'attuale micronido, dovrebbe partire nei prossimi mesi".