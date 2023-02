Regionali, Cirio guarda Fontana e sorride: "Chi governa bene merita la riconferma" [VIDEO]

Un sorriso per celebrare la vittoria di Attilio Fontana, rieletto presidente della Regione Lombardia, e una battuta dietro la quale Alberto Cirio non chiude le porte a una possibile sua ricandidatura alla guida della Regione. Anzi.

Possibile il bis in Piemonte

"La rielezione di Fontana? Mi fa piacere, lo merita. Chiunque abbia governato bene merita di essere riconfermato: prima vengono sempre le persone e Attilio ha dimostrato di esserlo”. E chissà che a questo punto il Governatore, spinto dall'esempio del collega lombardo e solito ricordare a tutti il buon Governo del Piemonte, non decida di auto lanciarsi per un bis.

Cirio: "Il centrodestra unito vince"

Di certo la doppia vittoria in Lazio e Lombardia rappresenta una buona notizia per il centrodestra. "E' la testimonianza che il centrodestra unito continua a vincere. E' un buon test per la Lombardia e il collega Fontana, che arrivava da un mandato giudicato buono tanto da meritare la riconferma, e un’iniezione di fiducia importante verso il neo presidente del Lazio" è il commento del Governatore.

"Un buon test anche per il Governo"

Le regionali appena terminate in Lombardia e Lazio, per Cirio sono "un test buono per il Governo".

"Abbiamo bisogno di stabilità nel Paese, sono due elezioni che danno forza al Governo nazionale, amico del nostro Piemonte come dimostrano le attenzioni che stiamo avendo e i risultati" ha concluso il presidente della Regione Piemonte.