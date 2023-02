Doppia rapina a Moncalieri: nel mirino un distributore di benzina e un negozio di prodotti per la casa

Gli episodi sono avvenuti a due giorni di distanza, ma a Moncalieri non è escluso che ci sia una banda che ha preso di mira negozi e attività economiche. Sabato la rapina ha avuto come teatro l'Acqua e Sapone di corso Roma, lunedì invece ad essere stato preso di mira è stato il distributore Eni, sempre nello stesso corso.

Indagano i carabinieri

Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri, che stanno vagliando le immagini delle telecamere di zona per risalire ad indizi utili per identificare gli autori. Sabato un uomo è entrato nel negozio armato per portare via l'incasso della giornata.

Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente nel portare via i soldi dal registratore di cassa ha anche strattonato una commessa, rimasta visibilmente scossa per l'accaduto. Possibile che all'esterno lo aspettasse un complice, perché in pochi attimi ha saputo rendersi irrintracciabile.

Prima il negozio, poi il distributore

Per quanto riguarda la rapina al distributore, una persona è entrata con toni minacciosi nel gabbiotto dove si trovavano i titolari, portando via oggetti ed anche un computer portatile. Nessuna pista è esclusa dai militari dell'Arma, compresa quella di qualche rancore o vendetta personale dietro a tutto.