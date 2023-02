Nichelino piange la prematura scomparsa di Lorena Emma

La notizia ha sconvolto e messo sotto choc una intera città. Perché quando una vita viene spezzata ad appena 43 anni il dolore è troppo forte per essere accettato. Nichelino piange la scomparsa di Lorena Emma, figlia dell'ex candidato sindaco per il centrodestra Nicola, politico di lungo corso della città alle porte di Torino.

La prematura scomparsa domenica sera

Lorena soffriva di una malattia autoimmune, ma la morte è stata improvvisa e del tutto inattesa, un arresto cardiaco che se la è portata via domenica sera. Oltre al papà Nicola, la piangono il figlio Cristian di appena 13 anni, il compagno Massimo, la mamma Pina, il fratello Roberto con la compagna Grazia, la nipote Michelle, il cognato Fabio ed i nipoti Diego e Alessio, i nonni, gli zii, i cugini e i parenti tutti.

Rosario e funerali

I funerali avranno luogo giovedì 16 febbraio, alle ore 10.30, nella parrocchia SS Trinità, partendo dall'abitazione in via Brofferio 16/1. Il rosario sarà recitato oggi, mercoledì 15, alle ore 18 nella parrocchia SS Trinità (ma nella chiesa antica). La salma verrà tumulata nel cimitero comunale di Nichelino.

Il dolore di Tolardo a nome della Città

Unanime il cordoglio della città, degli amici ma anche delle istituzioni, con le parole del sindaco Giampiero Tolardo cariche di emozione: "La perdita di una figlia è un evento innaturale, un dolore enorme che lascia un vuoto incolmabile e per il quale non esiste nemmeno un termine capace di definirlo nella nostra lingua. Non trovo altre parole per esprimere la mia vicinanza umana a Nicola Emma, da sempre a servizio della nostra Città, e a tutta la sua famiglia".