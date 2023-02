Settimo Torinese, trionfo di formaggi per la Società di mutuo soccorso: "Recuperiamo convivialità" [FOTO]

Serata in compagnia della Soms (Società operaia di mutuo soccorso), a Settimo Torinese. Un'occasione per stare insieme, "per creare e recuperare momenti di aggregazione e di convivialità", come spiegano i responsabili dell'iniziativa che si è tenuta nei giorni scorsi.



In particolare, l'incontro è stato dedicato ai "margari" delle valli vicine: val di Lanzo, val di Susa e valle dell'Orco. Il frutto è stato un piatto con sei tipi diversi di formaggio, dal più fresco al più stagionato e saporito. Il tutto accompagnato da miele biologico. Nel menu, anche la polenta "autoctona" tipica della zona. Nei bicchieri, anche una Barbera realizzata da un produttore di Aglianico Terme.