Ponte Carpanini, sorpreso con due etti e mezzo di hashish "da Serie A": 21enne finisce in manette

La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 21 anni con l'accusa di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo è stato visto nella zona del Ponte Carpanini: si era appena staccato da un gruppo di persone in atteggiamento sospetto. Arrivato vicino alla passarella pedonale, ha preso qualcosa di nascosto dietro a una trave in ferro un oggetto e lo ha messo in tasca per poi tornare dalle persone che erano con lui.