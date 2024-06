Uomo asserragliato in casa: minacciato con una pistola il titolare del bar della zona

Attimi di paura in corso Vercelli, oggi pomeriggio a Torino. Un italiano ci circa 50 anni, già noto forze di polizia, si è asserragliato in casa, sporgendosi dal balcone al primo piano della palazzina al civico 137, dopo aver litigato pesantemente con il titolare del bar di zona per futili motivi.

Dal balcone l'uomo ha minacciato il barista, armato di una pistola poi risultata giocattolo.