A Pianezza scegli Isiline per navigare fino a 1 Gbps

La fibra ottica ultraveloce c’è anche a Pianezza: da alcune settimane, infatti, è possibile attivare il servizio di connettività in case, attività commerciali ed aziende accedendo così alla Banda Ultra Larga.

Con questa nuova tecnologia è quindi possibile arrivare a velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, oltre a garantire l’accesso alla rete a molti dispositivi in contemporanea: stabilità, velocità e affidabilità sono le caratteristiche principali di questo servizio che nel comune torinese è attivabile con Isiline, provider con sede a Saluzzo e che opera in tutto il Piemonte per offrire servizi di connettività a cittadini privati, amministrazioni pubbliche ed aziende. Attualmente il servizio è disponibile in 889 unità immobiliari del territorio comunale.

Farlo è molto semplice, in quanto è possibile telefonare al 0175/292929 e sottoscrivere il contratto in pochi e semplici passaggi; in alternativa ci si può recare in uno dei punti vendita di Carmagnola, Saluzzo, Fossano e Cuneo oppure completare in totale autonomia l’acquisto direttamente su shop.isiline.it.

Tra i servizi offerti dal provider non solo Internet, ma anche un canale dedicato di assistenza e supporto tecnico fornito da personale formato e con anni di esperienza sul campo, senza appoggiarsi a call center.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito www.isiline.it oppure contattare il 0175-292929.