Allarme nella serata di ieri: brucia il sottotetto in una casa di Almese. Quattro ore per spegnere il rogo [FOTO]

Emergenza nel corso della serata di ieri in bassa Val di Susa: i vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti intorno alle 19 ad Almese per l'incendio del tetto di una casa.



Sul posto le squadre dei volontari del distaccamento locale, quella di Borgone di Susa e la "seconda partenza" della Centrale di corso Regina. Nelle fasi di soccorso sono state impiegate anche un'autoscala e un'autobotte. Le fiamme hanno causato ingenti danni alla copertura dell'abitazione e del sottotetto, alle 23 la chiusura delle operazioni di bonifica e la messa in sicurezza della zona coinvolta dal rogo.