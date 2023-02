Schianto nella notte in tangenziale: all'uscita di La Loggia un'auto tampona una vettura ferma in panne, un ferito

Incidente in tangenziale, questa notte, con una persona che è stata portata al Cto per essere affidato alle cure dei medici. E' successo tutto intorno alle 2, all'altezza dello svincolo di La Loggia.



Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo fermo in corsia di marcia nei pressi di una curva, probabilmente in panne, è stato tamponato da un altro veicolo sopraggiunto sul posto. Il conducente del veicolo tamponato è stato trasportato in codice giallo in ospedale.