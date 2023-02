Via Nicola Fabrizi, il pensionato ladro di fiori finisce sul web: "Non rispetti il lavoro dei commercianti"

Cappotto nero, sciarpa rossa, cappello in testa, over 65, presumibilmente un pensionato. È questo l'identikit del ladro di fiori di via Nicola Fabrizi, che da settimane ruba le piante dalle aiuole messe e curate quotidianamente dai negozianti. L'Associazione Commercianti Galleria Campidoglio Torino, tramite il direttore Vito Gioia, ha deciso di diffondere via Facebook il video che ritrae l'anziano - di spalle e non riconoscibile - intento a portare via i piccoli alberelli. Fornito di due borse verdi, le sradica e le sottrae incurante di essere visto.