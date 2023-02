L'artigiano torinese non risolve il rebus-occupazione: "Servono camionisti, muratori, elettricisti e idraulici. Ma non li troviamo"

Quello del lavoro continua a essere un rebus senza soluzione, tra persone che cercano un impiego e aziende che sono a caccia di personale. Una situazione che sembrerebbe ideale per trovare un incontro. E invece succede che in oltre un caso su due (il 53,1%) il posto di lavoro rimane vacante. O comunque difficile da coprire.



Lo spiegano i dati di Confartigianato Torino, che lancia l'allarme declinando un tema ormai piuttosto trasversale a un comparto economico in cui le figure professionali spesso non provengono da lunghi percorsi formativi, ma hanno necessità di imparare man mano che si lavora. In particolare, mancano gli autisti i mezzi pesanti, ma anche gli operai edili. I muratori, insomma. E si finisce per cercare un operaio specializzato anche per quasi 5 mesi, prima di trovare la persona adatta.

"Le difficoltà delle nostre imprese a reperire personale dipende da più fattori - commenta Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino -: dalla crisi demografica alla scuola che non prepara in modo adeguato ad affrontare il mondo del lavoro, dalla rivoluzione digitale fino alle nuove aspettative, soprattutto dei giovani, nei confronti del lavoro".

Peggio del Piemonte, solo il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e l'Umbria, dove le percentuali di posti di lavoro difficili da soddisfare arriva a sfiorare anche il 60%.

Oltre ad autisti e operai edili mancano anche candidati per svolgere mansioni da elettricisti, da idraulici, così come i meccanici e i riparatori di automobili.

Un passo nella direzione giusta, secondo Confartigianato Torino, può essere l’incentivo da 2500 euro che i giovani autisti, tra i 18 e 35 anni, potranno utilizzare per conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e merci. Un'iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che in questo modo vuole dare un aiuto ai camionisti e autisti del futuro. “Una volta quello dell’autista era un lavoro particolarmente ambito – continua De Santis - oggi invece sta soffrendo per la mancanza di personale: essere un camionista o un autista richiede tanta determinazione sia per l’impegno giornaliero da sostenere che per la forte lontananza da casa, fattori che stanno limitando le ambizioni dei giovani professionisti dell’autotrasporto”.