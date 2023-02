Il Carnevale Falcherese è “in Quartiere”, accessibile, sostenibile e a km zero

“Semel in anno licet insanire” era il detto per il quale almeno una volta all’anno era necessario “impazzire”, ovvero essere ciò che non si era nella vita quotidiana. La festa del Carnevale trae le sue origini dalle feste dionisiache dell’antica Grecia e dai Saturnali nella Roma antica. Erano giornate in cui era lecito lasciarsi andare per dedicarsi alle feste e al divertimento. L’uso della maschera era dovuto alla necessità di rendersi irriconoscibili: in questo modo scomparivano le differenze sociali tra poveri e ricchi. Si trattava di festività in cui le gerarchie sociali e l’ordine costituito venivano completamente rovesciati: gli schiavi potevano essere liberi, i potenti potevano essere derisi. In epoca cristiana nasce la parola Carnevale che deriva dal latino “carnem levare”: il carnevale è infatti la festa che precede la quaresima durante la quale non è concesso cibarsi di carne.