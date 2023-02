E' di nuovo allarme siccità, Coldiretti: "Produzioni ridotte già del 30%"

L’assenza di precipitazioni significative fa scattare l’allarme smog nelle città della pianura padana, tanto che a Torino è scattato il livello 1 (arancio) del semaforo anti smog, una situazione che mette a rischio la preparazione dei terreni per le semine, quando le coltivazioni avranno bisogno di acqua per crescere. E’ quanto afferma Coldiretti Piemonte in riferimento agli effetti del vasto campo di alta pressione che rimarrà stazionaria sull`Europa con almeno una settimana senza pioggia. Un allarme lanciato nei giorni scorsi anche dai Radicali Italiani, che hanno sottolineato come molti fiumi siano in secca come se fossimo già ad agosto. Precipitazioni in calo del 40%

Dopo un 2022 che ha registrato il 40% di pioggia in meno al Nord, la preoccupazione ora è per il riso poiché si stima che, a causa della siccità, verranno coltivati quest’anno in Italia quasi 8mila ettari di riso in meno per un totale di appena 211mila ettari, ai minimi da trenta anni.