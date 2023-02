E' il momento degli ombrelli? Le previsioni degli esperti meteo aprono all'arrivo della pioggia

Tempo di pioggia, per Torino e provincia. Lo dicono gli esperti del meteo. Ancora qualche giorno di stabilità, poi da giovedì gradualmente la circolazione cambierà, rendendo l'atmosfera più instabile. Tuttavia non ci sono ancora segnali più certi di precipitazioni diffuse e in buona quantità, dovremo attendere ancora qualche giorno.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a martedì 21 febbraio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature. Al mattino nebbie o foschie dense su pianure adiacenti che in alcuni casi potranno durare anche tutto il giorno.

Temperature stazionarie o con lievi oscillazioni ma costantemente sopra la media almeno fino a domani, soprattutto in montagna. I valori massimi saranno diffusamente tra i 16 e i 17 °C, in calo da mercoledì. Minime che saranno generalmente fino 4/5 °C, ma in presenza di cielo sereno potranno ancora essere localmente negative, con gelate o brinate mattutine. Venti assenti o deboli a regime di brezza e di direzione prevalentemente orientale.

Da mercoledì 22 a venerdì 24 febbraio cielo che andrà coprendosi da mercoledì, anche se con copertura irregolare. Questa sarà associata a brevi piogge per lo più isolate e presenti con più probabilità sui settori alpini torinesi, Valle d'Aosta e alto Piemonte,. Temperature massime in calo tra 10 e 12 °C, qualche grado in più in caso di soleggiamento più esteso. Minime in aumento mercoledì a causa della copertura nuvolosa più estesa, poi stazionarie e comprese generalmente tra 7 e 9 °C. Venti ancora deboli di direzione pricnipalmente dai settori orientali.

Nel weekend dovrebbe arrivare un peggioramento più consistente per l'ingresso di aria più fresca ed instabile dal mare del Nord, che genererà una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia non sono ancora chiari l'evoluzione e lo spostamento di tale bassa pressione, per cui al momento non è possibile stabilire quali zone del nostro paese saranno interessate da eventuali fasi di maltempo, anche se proprio la nostra area sembra essere la più probabile.