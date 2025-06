I luoghi della Resistenza partigiana pinerolese diventano una mostra a Fenestrelle

Raccontare la storia dietro i volti su ceppi e lapidi nelle valli del Pinerolese in memoria dei partigiani caduti. Il lavoro, iniziato un anno fa, sarà esposto nella mostra ‘Immagini e luoghi della Resistenza’, che verrà inaugurata domani, domenica 22 giugno, alle 11 nella Chiesa adiacente al Palazzo degli Ufficiali al Forte San Carlo di Fenestrelle, con i saluti delle autorità locali e della Città Metropolitana di Torino.

“Fino a 30 o 40 anni fa era abbastanza normale per chi abitava sul territorio conoscere o sapere qualcosa della Resistenza del territorio, se n’era sentito parlare in casa di quella persona o di quel evento. L’obiettivo di tutta questa operazione è restituire quella memoria sul territorio”, spiega Davide Rosso, direttore del Fondazione Centro culturale valdese.

L’Anpi Val Pellice sta posizionando dei qr-code per ogni lapide individuata in Val Pellice. La Fccv è partita da lì per poi ampliare il progetto alla Val Germanasca e alla Val Chisone.

In questi luoghi della Resistenza è presente la lapide originale messa dai compagni dei partigiani caduti, magari anche una lapide aggiunta dopo in occasione di una celebrazione e il pannello esplicativo che racconta tutta la storia, se si vuole compreso il qr-code che si sta aggiungendo man mano come ulteriore elemento: “In qualche modo è un segnale che ci si cura della memoria sul territorio. Non lascio lì solo una lapide messa dai partigiani per gli altri partigiani, loro sapevano tutto quindi non avevano bisogno di raccontare la storia. Per noi oggi è diverso: più siamo lontani da quell’epoca e più è difficile, ma altrettanto necessario, mantenere vivo il ricordo.”

Il progetto non è ancora terminato: “Nell’esposizione verranno mostrate immagini di quello che si è raggiunto fino ad ora. Ci sono delle lapidi che si incontrano quasi per caso disseminate sul territorio e se non sappiamo cos’è successo, perché è caduta quella persona lì, abbiamo bisogno di riscoprirne la memoria e di farla venire verso di noi”, anticipa Rosso. Al momento non è disponibile un numero del censimento.

La mostra, allestita al Palazzo degli Ufficiali al Forte San Carlo di Fenestrelle, sarà aperta al pubblico dal 22 giugno al 30 agosto a ingresso libero e sarà legata al Festival letterario Scritto misto di libri e musica, che proporrà dal 12 luglio al 3 agosto momenti di riflessione sul tema ‘Siamo ancora in tempo’ a Perosa Argentina, Fenestrelle e Usseaux.