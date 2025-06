Al progetto di riqualificazione del Valentino il primo premio ai City'Scape Awards

Il progetto di riqualificazione del Parco del Valentino si è aggiudicato il primo premio ex aequo ai City'Scape Awards, nella categoria dedicata agli “interventi su parchi e giardini di interesse storico, artistico e paesaggistico”.

L’importante riconoscimento internazionale è stato consegnato questo pomeriggio, a margine del City’Scape Symposium alla Triennale di Milano: a ritirarlo, l'architetto paesaggista Andreas Kipar, CEO di LAND, co-titolare dell’intervento insieme alla Città di Torino.

“Siamo davvero orgogliosi di questo importante riconoscimento - ha commentato il Sindaco Stefano Lo Russo - Il progetto del nuovo Valentino rappresenta una visione ambiziosa e concreta di rigenerazione urbana, che unisce il rispetto per la storia, sostenibilità ambientale e attenzione al benessere collettivo. Il nuovo Valentino è pensato come elemento di connessione tra il tessuto cittadino e il fiume Po, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico del parco e integrando natura, memoria e innovazione”.

Il progetto è stato premiato per la sua capacità di preservare l’identità storica del parco più amato dei torinesi, promuovendo al contempo nuove forme di fruizione sostenibile e in grado di rispondere con efficacia alla sfide poste dai cambiamenti climatici.

La riqualificazione riguarda un’area complessiva di circa 20 ettari e prevede, tra gli interventi principali, la rimozione di 65mila mq di asfalto, la posa di 36mila mq di pavimentazioni drenanti, la creazione di circa 20mila mq di nuove superfici a prato e la messa a dimora di 555 nuovi alberi.

Si tratta di uno dei principali cantieri in corso a Torino - finanziato da fondi Pnc complementari al Pnrr gestiti dal Ministero della Cultura - e parte del più ampio progetto di riqualificazione dell’area, che include la realizzazione della nuova Biblioteca Civica Centrale all’interno di Torino Esposizioni, la riqualificazione del Teatro Nuovo, il restauro del Borgo Medievale e il ripristino della navigazione turistica sul Po con mezzi full electric.

I lavori procedono per lotti, con riaperture graduali che permettono a cittadini e turisti di continuare a fruire il Parco e di ammirare da vicino i nuovi spazi riqualificati via via che procede il cantiere. La scorsa settimana è stato riaperto l’asse di viale Crivelli compreso tra il borgo Medievale e il Castello del Valentino, mentre a fine 2024 è stato inaugurato ufficialmente il primo tratto di Parco riqualificato di viale Mattioli, tra la Promotrice delle Belle Arti e viale Virgilio. In attesa delle prossime aperture parziali, la conclusione dell’intero intervento è prevista per la metà del 2026.

Il premio City’Scape Awards è organizzato da Paysage e dalla rivista internazionale Topscape, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare le best practices nei diversi ambiti dell’architettura del paesaggio. In questa edizione sono stati valutati oltre 160 progetti, provenienti da tutto il mondo.