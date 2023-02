Folla di curiosi per la gru che abbatte l'ex Centro Congressi (VIDEO)

Entrati nel vivo i lavori in corso Stati Uniti, dove verranno realizzati appartamenti di lusso al posto dell'ex centro congressi della Regione Piemonte.

Una piccola folla di curiosi si è assiepata nelle vicinanze, proprio quando le gru hanno iniziato la demolizione della parte alta della struttura.

Demolizione da record, gru a 30 metri d'altezza

Caduto in disuso, lo stabile è stato venduto per 50 milioni di euro a un gruppo di investitori londinesi e piemontesi, che l’hanno acquistato a fine 2021. Quello che è in corso in questi mesi non è un semplice smantellamento, ma una demolizione da record, con mezzi che lavorano a 30 metri d’altezza, viabilità modificata, un rumore continuo e polvere costantemente bagnata per far sì che non si disperda. Un’operazione imponente e importante, ma per far nascere cosa?

Al suo posto sorgerà un palazzo contemporaneo

Seguendo la celebre frase di Lavoisier, una volta abbattuto ogni ricordo del centro congressi finito nel dimenticatoio, si passerà alla far successiva. Quella della costruzione. Al civico 23 di corso Stati Uniti sorgerà un “palazzo contemporaneo” di dieci piani, alto 34 metri. Residenze Green e di lusso, quindi.

92 alloggi disponibili (ma a prezzi non per tutti)

Gli alloggi disponibili saranno 92, ma i prezzi non saranno accessibili a tutti: si parla infatti di una media di 5.800 euro al metro quadro per appartamenti che andranno dal piccolo bifocale ai mega attici da 250 metri quadri. Spazio poi anche per 113 posti auto. Per dare nuova vita all'ex Centro Congressi.

Mentre in queste ore le gru e le ruspe stanno procedendo a ritmo serrato con l'abbattimento.