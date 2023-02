Più alberi e pavimentazioni che assorbono pioggia: così Torino adatta i parcheggi ai cambiamenti climatici

Nuovi alberi, più ombra ed asfalto rimosso rendendo così la superficie permeabile alla pioggia. Questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell'assessora Chiara Foglietta , ha approvato il progetto esecutivo del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'obiettivo degli interventi è rendere gli spazi urbani a prova di cambiamenti climatici.

25mila metri di interventi

Nel dettaglio il bitume di alcune aree di sosta per le automobili nelle Circoscrizioni 1, 2 e 3 verrà soppiantato da pavimenti drenanti, capaci di assorbire l’acqua dei sempre più frequenti nubifragi. Verranno poi create delle nuove zone d'ombra per schermare i raggi solari e aiutare a mitigare le ondate di calore. In totale sono previsti lavori su circa 25mila metri quadri di superficie complessiva.

La mappa dei lavori

Gli interventi verranno fatti nel parcheggio in via Martini Mauri dove sarà rimossa la pavimentazione esistente e reso così il terreno capace di assorbire la pioggia, realizzati nuovi spazi verdi urbani e inserite barriere ombreggianti. Lavori analoghi nelle aree di sosta Braccini Ovest e Est. Nello spiazzo per mezzi Tirreno Nord verranno messi materiali per riflettere il sole sulla pavimentazione esistente, piantati nuovi alberi e montate strutture ombreggianti. Queste ultime due operazioni verranno fatte anche al Parco Mennea e in piazza del Piano.