Le Guide turistiche raccontano di quando in piazza Castello poteva esserci una Cattedrale (e non palazzo Madama)

E se a Torino non ci fosse Palazzo Madama, nel cuore di piazza Castello, ma una cattedrale neoclassica nello stile della londinese St. Paul's Cathedral? Una suggestione dell'Antonelli, stoppata da casa Savoia, ma che si svelerà sabato 25 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale della guida turistica a Torino. Appuntamento alle 11, alle 14, alle 15 e alle 16 in Galleria Subalpina, presso Baratti e Milano.

Un momento di svago, ma anche per celebrare un settore - il turismo appunto - che è stato la vittima più colpita, durante la pandemia. La prossimità come ricetta "casalinga" per ripartire in attesa del ritorno alla normalità. E adesso la ripartenza. "Il settore è ripartito alla grande, soprattutto a inizio anno. Ma adesso non è il vuoto pneumatico, perché si è seminato bene prima", dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia.

Viaggio nella Torino neoclassica

Ecco perché, la sintesi di tutto questo cammino, è proprio l'appuntamento fissato per il 25 febbraio, quando le guide della Gia Piemonte offriranno visite gratuite alla scoperta della Torino neoclassica. Accademia Albertina, ma non solo: sono tante le risorse neoclassiche all'ombra della Mole, a dimostrazione che Torino non è solo barocca.

Prima che il Covid piombasse a rivoluzionare la nostra quotidianità, si erano contati 20mila visitatori aderenti alla Giornata in tutta Italia, con Torino come protagonista. "Tanti conoscono la città in cui viviamo - aggiunge Coppa -, ma poterla visitare con una guida specializzata consente di scoprirne gli aspetti meno conosciuti e cambia il punto di vista".

E in pentola bolle anche un tour legato ai negozi storici e al settore Ford di Torino. "Cioccolato, pasticceria e non solo - dice Coppa -: possiamo costruire un veicolo per trasmettere messaggi di ciò che di positivo abbiamo in città, anche dal punto di vista gastronomico e dei negozi storici".

Si torna oltre i livelli pre Covid

Da 1,5 milioni di turisti nel 2013 si è passato a 5,5 milioni nel 2022. E le guide Gia, nel 50% dei casi, sono ritornati ai livelli pre pandemia. Ma c'è un 23% che vede una crescita. E per circa a la metà (46%) il 2023 potrebbe portare un ulteriore aumento. Nessuno teme la flessione.

"Non ci siamo mai fermati, anche durante il Covid, cercando di inventarci cose nuove come le visite virtuali che non esistevano e che ora spopolano", dice Barbara Sapino, presidente Gia Piemonte. "La guerra blocca ancora i turisti dalla Russia, dagli Stati Uniti e non solo".

Allarme abusivi: "Serve una normativa chiara"